سقوط أمطار متوسطة على مرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار متوسطة وتقلبات جوية أدت إلى غرق الشوارع والميادين الرئيسية وإعاقة حركة السير والمرور، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين 0464935266.وقالت شركة مياه مطروح إنه تم إنشاء شنايش مياه أمطار جديدة بمدينة مطروح لاستقبال تساقط مياه الأمطار القادمة، بعد حصر المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار.