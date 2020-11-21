التخطيط: اتخاذ إجراءات إصلاحية «جريئة» أعاد الثقة للاقتصاد

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السبت، في فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» التي جاءت هذا العام تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» التي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كل عام.وخلال كلمتها أشادت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع الشخصيات المصرية البارزة في الخارج من خلال مجموعة متنوعة من الآليات المبتكرة والفعالة.وأشارت السعيد إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة من قِبل الحكومة من خلال برنامج إصلاح شامل لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.