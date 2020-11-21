التخطيط: اتخاذ إجراءات إصلاحية «جريئة» أعاد الثقة للاقتصاد

التخطيط: اتخاذ إجراءات إصلاحية «جريئة» أعاد الثقة للاقتصاد
السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:42 م
وفاء على _ أميرة ممدوحطباعة
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السبت، في فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» التي جاءت هذا العام تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» التي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج كل عام.
وخلال كلمتها أشادت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع الشخصيات المصرية البارزة في الخارج من خلال مجموعة متنوعة من الآليات المبتكرة والفعالة.
وأشارت السعيد إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة من قِبل الحكومة من خلال برنامج إصلاح شامل لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وخلال كلمتها أشادت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع الشخصيات المصرية البارزة في الخارج من خلال مجموعة متنوعة من الآليات المبتكرة والفعالة.
وأشارت السعيد إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة من قِبل الحكومة من خلال برنامج إصلاح شامل لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.