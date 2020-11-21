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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

5 بيانات مطلوبة في تراخيص المحال العامة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:42 م
تراخيص المحال العامة
تراخيص المحال العامة
مني هيبة
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أقر البرلمان الحالي في دورته السابقة، قانون جديد تحت مسمى "قانون المحال العامة" الصادر برقم 154 لسنة 2019، والذي ألزم المحال غير المرخصة بتقنين أوضاعها، للقضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل خارج المنظومة الضريبية للدولة.

وفيما يلي يستعرض "الدستور" المستندات والبيانات التي يتوجب على صاحب المحل إثباتها في الرخصة، وهي التالي:
- نوع النشاط
- اسم المرخص له.
- المدير المسئول، إن وجد.
- المساحة المرخص بها.
- مواعيد مزاولة النشاط.

وفيما قضى القانون بعدم تحديد مدة الترخيص إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة المختصة، أجاز للمركز المختص بمنح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

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