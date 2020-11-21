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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهمين بجمع 15 مليون جنيه من العاملين بالخارج

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:46 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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جدد قاضى المعارضات، حبس متهم بمشاركة آخر مقيم بالخارج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، وقيامهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وذكرت التحريات الأمنية حول المتهمين، بأن المتهم الأول قام بالاتجار فى العملة عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بواسطة المتهم الثانى لوجوده خارج البلاد بمعرفة أعوان الأخير خارج البلاد، وتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك، مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.

وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو (15 مليون جنيه مصرى).

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