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حوادث

حبس عاطل قتل صاحب محل فى إمبابة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:38 م
حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل متهم بقتل صاحب محل يبلغ من العمر 40 عامًا على يد عاطل فى منطقة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل مقتل صاحب محل يبلغ من العمر 40 عامًا على يد عاطل فى منطقة إمبابة، حيث تبين أن خلافات قديمة نشبت بين المجنى عليه والمتهم، بسبب اعتقاد المتهم قيام المجنى عليه بالإبلاغ عن نشاطه غير المشروع فى الاتجار بالمخدرات.

وتابعت التحقيقات أن المجنى عليه، يملك محل تجارى بالشارع الذى يقطن فيه المتهم، وأنه ضاق ذرعًا بسبب اعتياد المتهم بيع المواد المخدرة أمام منزله، وتحدث معه أكثر من مرة من أجل التوقف عن بيع تلك الممنوعات، مما خلق بينهما عداوة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أرسل رسالة للمجنى عليه عبر "فيس بوك" وهدده فيها قائلًا: "لينا لقاء".

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم، قبل أيام من الواقعة، على خلفية تورطه فى الاتجار بالمخدرات، وبعد خروجه من الحبس، أخبره أحد أصدقائه بأن وراء القبض عليه صاحب المحل التجارى، فقرر معاقبته.

وتبين أن المتهم أعد سكينًا وتوجه للمحل التجارى الخاص بمالك المحل، ووجه اللوم للمجنى عليه، لاعتقاده بأنه وراء القبض عليه قائلًا له: "مش عيب تبقى مرشد"، وأخرج السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه، ووجه طعنة نافذة لصدر المجنى عليه فسقط قتيلًا.

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