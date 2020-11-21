حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى العملة بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتجارهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.. وبحوزتهم مبلغ مالى (عملات محلية - أجنبية).وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات.وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.