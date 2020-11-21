رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى العملة بالنزهة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:47 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
طباعة
أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتجارهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.. وبحوزتهم مبلغ مالى (عملات محلية - أجنبية).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات.

وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

الصور

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

الأكثر قراءة

الرئاسة: اقتصاد مصر حقق ثانى أعلى نسبة نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2020

الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية فى طقس الغد

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

قرعة دور الـ 16 في كأس مصر لكرة السلة للسيدات

أيام زمان

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

رُقيةُ الكشفِ عن الفيروس شهيد

لقاء غير متوقع

طقوس

«الصقر».. ديوان جديد للشاعر عبدالله بن سعيد الحول