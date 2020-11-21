ضبط 300 سلعة غدائية منتهية الصلاحية في الفيوم
السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:47 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شنت الرقابة التموينية حملات على محال السلع الغذائية للتأكد من صلاحيات المخزون، بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية، والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية، والمفتشين.
وتمكنت الحملة من ضبط "300” سلعة غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية في مركز إطسا، وتحرر محضر برقم 3993 جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وتمكنت الحملة من ضبط "300” سلعة غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية في مركز إطسا، وتحرر محضر برقم 3993 جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.