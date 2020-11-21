ضبط 300 سلعة غدائية منتهية الصلاحية في الفيوم

شنت الرقابة التموينية حملات على محال السلع الغذائية للتأكد من صلاحيات المخزون، بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية، والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية، والمفتشين.وتمكنت الحملة من ضبط "300” سلعة غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية في مركز إطسا، وتحرر محضر برقم 3993 جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.