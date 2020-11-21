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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل الهيئة البرلمانية لـ«الشعب الجمهورى»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:25 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، بحضور فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وعمرو الشافعي أمين حزب الشعب الجمهوري.

قدم المحافظ، خلال اللقاء، التهنئة للنائبة فيبي فوزي لفوزها بمنصب وكيل مجلس الشيوخ، وكذلك النائبة الدكتورة أمل عصفور بعد نجاحهما في انتخابات مجلس النواب، متمنيًا التوفيق لهما بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة التعاون والتوافق بين أجهزة المحافظة والنواب في الفترة القادمة لتحقيق مصالح المحافظة وأبنائها، والتكاتف لإنجاز خطط التنمية المختلفة المقرر تنفيذها في المحافظة خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أشادت فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بالتغييرات التنموية التى شهدتها بورسعيد فى الآونة الأخيرة، مؤكدة أن المحافظة شهدت كيانات عملاقة في كل المجالات بما يخدم خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، كما أشادت بجهود الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها محافظ بورسعيد، والذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لتحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.

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