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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«حقوق المنصورة» تنظم دورة تأهيل للوظائف الدبلوماسية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:25 م
حقوق المنصورة
حقوق المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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عقدت اليوم الدورة التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات السياسية والدولية بالكلية بعنوان «البرنامج التدريبي للإعداد والتأهيل للالتحاق بالوظائف الدبلوماسية والقنصلية» تحت رعاية وإشراف الدكتور شريف يوسف خاطر عميد الكلية.

بدأ اللقاء بمحاضرة من الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بعنوان: «الجوانب القانونية في العلاقات الدولية»، أعقبها محاضرة الدكتور رضا عبدالسلام إبراهيم أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعنوان: «المنظمات الاقتصادية الدولية ودورها الاقتصادي».

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