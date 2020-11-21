رامي الطمباري: فكرة «أنصاف مجانين» مختلفة

قال الفنان رامي الطمباري، إنه يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "أنصاف مجانين"، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد خالد صالح، مشيرًا إلى أن أكثر ما جذبه للمشاركة في العمل هو فكرته المختلفة.وأوضح الطمباري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أكثر ما جذبه للمشاركة في العمل هو الفكرة المختلفة، لافتًا إلى أن دوره مختلف تمامًا عن أي دور قدمه من قبل.مسلسل "أنصاف مجانين"، بطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال كما يشاركهما في العمل 18 ممثلًا من بينهم ومحمد عبدالعظيم، وصدقي صخر، وديانا هشام، وسامية أسعد، وهاني المتناوي، وعلي خليفة، ويتولى إخراج العمل عمر رشدي.المسلسل مؤلف من جزءين وأجرت المعالجة الدرامية لمسلسل "أنصاف مجانين" الكاتبة والسيناريست المعروفة مريم نعوم، وقامت بكتابة السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني وفريقها.