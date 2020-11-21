«تحيا مصر» تقدم أجهزة غسيل كلوي لـ«صحة الإسكندرية»

استقبلت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية سيارات قافلة صندوق "تحيا مصر" في إطار المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوى التى تحمل عدد من ماكينات وكراسي الغسيل الكلوي مهداة من الصندوق لوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية.وقال الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن هدية الصندوق بلغت 23 ماكينة غسيل كلوي و30 كرسى غسيل كلوي تم توزيعها على المستشفيات فور وصولها بواسطة السيارات الخاصة بالمستشفيات.حصل مستشفى العامرية العام على 6 ماكينات غسيل كلوي و10 كراسي ومستشفى برج العرب المركزى على 6 ماكينات غسيل كلوى، ومستشفى الحميات على 5 ماكينات غسيل كلوى و5 كراسي، ومستشفى رأس التين العام على 3 ماكينات غسيل كلوى و5 كراسى، ومستشفى الجمهورية العام على 3 ماكينات غسيل كلوى، ومستشفى جمال حمادة المركزي على 10 كراسي للغسيل الكلوي.أكد عبدالغنى أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية وترفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي، مشيدًا بالدور الوطنى لصندوق تحيا مصر في دعم المنظومة الصحية المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.