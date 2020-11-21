مدبولي يستكمل مناقشاته حول الاشتراطات البنائية في المدن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة؛ بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، واللواء إيهاب عبيد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، والمهندس علاء عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومسؤولي الجهات المعنية والجامعات المصرية.في مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية وآليات التحرك في هذا الملف على رئيس الجمهورية، كما سيتم الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.خلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، التي تضمنت اشتراطات التراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية وضوابط الارتفاعات ونسب البناء، ومساحات قطع الأراضي للاستعمال السكني من حيث الحد الأدنى والأقصى واشتراطات أماكن انتظار السيارات.كما استعرض الوزير إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال، إضافة إلى الهيئة التي ستشكّل منها لجنة الفحص ومسئولياتها، واختصاصات هذه اللجنة.من جانبه، عرض اللواء إيهاب عبيد، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف تنفيذ قرار الحكومة رقم 1905 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية عليا لإنهاء دراسة حوكمة ملف البناء بإجراءات قانونية محددة وحاسمة لإيقاف مخالفات البناء، كما استعرض موقف الإجراءات المطلوبة من المواطنين حال انتهاء فترة إيقاف البناء، والمقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها ولم يتم الشروع في البناء، إلى جانب مقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها وتم الشروع في البناء.