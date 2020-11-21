«تحيا مصر» يرسل 15 ماكينة غسيل كلوي لـ«صحة كفرالشيخ»

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، استلام 15 ماكينة غسيل كلوي و10 أسرة للمرضى من صندوق «تحيا مصر»، وتم إعداد خطة لتوزيع هذه الماكينات على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية.يأتي ذلك في ضوء خطة الوزارة للاهتمام بإحلال وتجديد مراكز الكلى والمبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.وتقدمت الدكتورة سوسن سلام، بخالص تقديرها للدعم المقدم من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة الصحة.