مباحثات بين ولى عهد أبوظبى وبومبيو لتعزيز علاقات التعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.كما تطرق الجانبان إلى معاهدة السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل "اتفاق إبراهيم" وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة، وذلك وفق وكالة الأنباء الإمارات "وام".وتناول بن زايد وبومبيو اللقاء نتائج الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي الذي أطلق خلال شهر أكتوبر الماضي ودوره في تعزيز التفاهم بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.