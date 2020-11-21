رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:00 م
جريدة الدستور
طباعة

توج عبدالمنعم الشافعي وجوان جيونج وثريا سكريلو بمنافسات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف في نسختها الأولى، التي جرت على مدار يومي الجمعة والسبت بملاعب جولف «مدينتي»، والتي جاءت نتائج منافساتها على النحو التالي:
(Strokeplay Division (Gross
بالنسبة للسيدات، تصدرت ثريا سكريلو المنافسات بتحقيقها 158 ضربة بزيادة 16 ضربة عن المعدل المفترض ، وجاءت دينا أبوالعلا في المركز الثاني بتحقيقها 171 ضربة بزيادة 29 ضربة عن المعدل المفترض، فيما حققت صوفيا عيسى 175 ضربة بزيادة 33 ضربة عن المعدل المفترض.

Mens Strokeplay Flight
تصدر عبدالمنعم الشافعي منافسات الرجال بتحقيق 150 ضربة بزيادة 8 ضربات عن المعدل المفترض، متفوقًا على عمر ناجي بضربتين، وجاء محمد أبوالعلا ثالثًا بتحقيق 153 ضربة بزيادة 11 ضربة عن المعدل المفترض.

Ladies Strokeplay Flight
حققت ثريا سكريلو 140 ضربة، بضربتين أقل من المعدل المفترض لتأتي في صدارة منافسات السيدات، وجاءت صوفيا عيسى ودينا أبو العلا في المركز الثاني بتحقيقهما 155 ضربة، بزيادة 13 ضربة عن المعدل المفترض. 

Mens Strokeplay Flight
تصدر جيون جيونج منافسات الرجال ، بعد نجاحه في تحقيق 135 ضربة، محققًا 7 ضربات أقل من المعدل المفترض، ليتفوق على جون ساينز الذي حقق 140 بضربتين أقل من المعدل المفترض، وحقق بيتر روش وكارول كيم ومحمد حمدان المعدل المفنرض 142 ضربة في المركز الثالث. 

ونالت البطولة إشادات واسعة على مستوى التنظيم والخدمات وجودة الملاعب، والمنافسات بين اللاعبين، وهو الأمر الذي أكد عليه أيمن حسين رئيس الاتحاد المصري للجولف، الذي قال إن البطولة مثالية في كل شيء من حيث التنظيم والاستضافة، وصنع الملعب تحديات كبيرة بين اللاعبين، وهو ما رفع حدة المنافسة بينهم.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للجولف، إلى أن بطولة مدينتي المفتوحة الأولى إضافة الكبيرة لنشاط اللعبة في مصر، وتتماشى مع سياسة التطوير التي ينتهجها الاتحاد لتوسيع قاعدة اللعبة ونشرها وزيادة عدد ممارسيها.
واتفق حسن إسماعيل، لاعب المنتخب الوطني للجولف، مع ما قاله رئيس الاتحاد المصري، داعيًا الشباب الصغار في السن لممارسة الجولف كلعبة تعلم الصبر والشغف والتركيز، كما أنها رياضة تمارس في مساحات خضراء واسعة، ومناظر طبيعية خلابة، كما هو حال ملاعب "جولف مدينتي".
ووصف اللاعب الإنجليزي جون ساينز تنظيم البطولة بالرائع، مؤكدًا على جودة ملعب جولف "مدينتي"، معتبرا البطولة من أفضل البطولات التي شارك فيها على مستوى العالم، من حيث احترافية التنظيم، والمستوى المتميز للخدمة.
وأكدت اللاعبة الروسية أنجلينا جورديكو، أن ملعب جولف "مدينتي" هو الأفضل بين الملاعب التي مارست عليها اللعبة في مصر، إذ يعد من الملاعب الصعبة وهو ما يزيد من قوة وحدة المنافسة، وهو من الأمور المفضلة بالنسبة لها.
وتنافس أكثر 90 لاعبا من حوالي 10جنسيات، على مدار يومين في بطولة "مدينتي المفتوحة للجولف، على ملاعب "مدينتي" التي تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة ، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتتولى إدارته شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .

موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ الحكومة بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم أزمة كورونا

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية فى طقس الغد

الصور

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية فى طقس الغد

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

السيسي يهنئ الحكومة بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم أزمة كورونا

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

بدء تنفيذ «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالوادي الجديد

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الطريقة الشبراوية للمصريين: عليكم الوقوف مع الرئيس المؤيد من الله
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ ومحمود السعدنى على مصطبة «نوبل الكلام»

قريبا.. «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

تفاصيل ندوة «البيئة والمخلفات الصلبة فى مصر» بالأعلى للثقافة (صور)

لا يخلو بيت منه.. العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي للتلفاز»