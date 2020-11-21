بومبيو: العلاقات الإماراتية الأمريكية تدعم استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات تسعد في تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط.وقال بومبيو، في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، إنه سعيد لرؤية ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مرة أخرى في أبوظبي، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تنفيذ "اتفاقات إبراهيم" (الاتفاق بين الإمارات والبحرين وإسرائيل) والجهود المبذولة لمواجهة إيران.وشدد الوزير الأمريكي على أن العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تنمو من حيث العمق والنطاق، وستجلب المزيد من الاستقرار إلى المنطقة.ووقعت الإمارات وإسرائيل والبحرين اتفاقيات سلام من أجل دعم الاستقرار والأمن في المنطقة والعمل على إيجاد حل للقضية الفلسطينية.