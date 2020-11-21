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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

آثار الكرنك تفوز بالجائزة الثانية في مسابقة المركز الثقافي الصيني

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:24 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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فاز مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك وطريق الكباش بالجائزة الثانية في مسابقة الكتابة (أنا والصين)، التي نظمها المركز الثقافي الصيني في القاهرة بالتعاون مع مجلة (الصين اليوم) ومجلة (الإذاعة والتليفزيون) المصرية عن 2020، وذلك ضمن 372 مشاركا من مصر بأعمال أدبية مختلفة تبرز العلاقة المتميزة بين مصر والصين.

والعمل الأدبي الفائز بعنوان (استعد ستسافر إلى الصين)، تناول فيه قصة تدشين التعاون المصري الصيني المشترك في مجال العمل الأثري من خلال المشاركة ضمن فريق العمل الخاص ببلورة سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني، وسرد مراحل التطور في توثيق العلاقات المشتركة على أرض مصر والصين من حيث المشاركات العلمية المصرية المتميزة في المؤتمرات الصينية الكبرى.

وأشار العمل الأدبي إلى تأسيس أول بعثة أثرية مصرية صينية مشتركة في معبد مونتو بالكرنك، وأيضًا مساندة الشعب المصري لنظيره الصيني أثناء اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى إظهار روح التآلف في العلاقات الإنسانية بين المصريين والصينيين والتي تجسدت في مواقف متعددة.

وسلط الضوء على دور وزارة السياحة والآثار لإنجاح التعاون المصري الصيني المشترك في المجال العمل الأثري لأول مرة، بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين من خلال اندماج حضارتين عظيمتين كمصر والصين.

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