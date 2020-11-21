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سياسي

نائب: اختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:27 م
النائب ناصر عطية،
النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، بقرار منتدى بلومبيرج الاقتصادي العالمي، اختيار كل من مصر والإمارات كنموذج للاقتصاديات الجديدة والصاعدة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية ملائمة ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بخلاف برنامج إصلاح اقتصادي قوي.

وقال عطية إنه تأكيد على النجاح العالمي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وفاعلية هذا البرنامج وقدرته على تحقيق نسبة نمو عالية رغم المخاطر والتحديات العالمية الموجودة أن مصر وعبر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي نجحت تماما في عبور أزمة كورونا بأقل الخسائر، والتي أشرف عليها الرئيس السيسي شخصيا وأدار الأزمة في كافة مراحلها.

وأشار إلى أن الاقتصاد الكلي في مصر ثبت وجوده عالميا خلال أزمة كورونا، وأصبح تجربة تدرس عبر كبرى المنتديات الاقتصادية في العالم، بما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وشدد نائب البحر الأحمر، أن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة كورونا من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية وبرنامج إصلاح اقتصادي، ما مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي، وهو ما كان له صداه عالميا.

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