وزيرة التضامن تطلق شارة البدء لانطلاق أكبر قافلة إنسانية

أطلقت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن، شارة البدء لانطلاق أكبر قافلة إنسانية للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا، والتقت المشاركين في تلك القافلة واستمعت إليهم.جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمحافظة المنيا لافتتاح معرض الأثاث الدمياطي والأسر المنتجة ويرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ويقام المعرض على أرض استراحة المحافظة.ووعدت الدكتورة القباج بالدعم المستمر للصناعات المحلية في ظل دعم القيادة السياسية للإنتاج المحلي، وقالت نسعى إلى التصدير من خلال شراكات محلية وعالمية.وطالبت القباج الأسر بعدم الزواج المبكر وعدم زواج القاصرات وعدم المغالاة في المهور، كما أشادت بدور المحافظة في إقامة المعرض موضحة أنه سيستمر لمدة 15 يومًا.