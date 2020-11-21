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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس أذربيجان يوجه شكره للقيادة الروسية لوقف الحرب في قره باغ

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:36 م
إلهام علييف
إلهام علييف
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أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم السبت، عن شكره للقيادة الروسية على دورها في البيان المشترك بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا، لوقف الحرب في إقليم قره باغ.

وفي ليلة 9 إلى 10 نوفمبر، أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الحكومة الأرمنية، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ، مع توقف قوات الجانبين على مواقعها.

واتفق الزعماء الثلاثة على انتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين في قرع باغ، وكذلك على طول "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا والإقليم.

وقال علييف- خلال لقائه في العاصمة (باكو) مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الذي وصل إلى أذربيجان على رأس وفد عسكري- "بعد 44 يوما من المواجهة العسكرية والقتال تم توقيع هذا البيان أعتبر أن هذه الوثيقة بالغة الأهمية كونها تضع حدا لمواجهة دامت سنوات طويلة"، موجها شكره للقيادة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين على إعداد هذا البيان الهام وتبنيه.

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