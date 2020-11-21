«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

وجهت الحكومة الحالية اهتمامًا كبيرًا منذ توليها حكم مصر في 2014 إلى تدشين مبادرات صحية مختلفة، التي تستهدف تقدديم برامج العلاج للمواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة بالمجان، وعليها أطلقت الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والسكان مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة".تتضمن المبادرة تقديم التوعية الصحية للمواطن والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة مع اجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري مجانًا.تستهدف مبادرة علاج الأمراض المزمنة فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.تواصلت "الدستور" في التقرير التالي مع مستفيدين من البرامج الصحية التي أطلقتها الحكومة لعلاج المواطنين بالمجان.محمود بيومي، موظف 55 عاما، أوضح أنه كان يعاني من التهاب الكبد الوبائي الذي اكتشف أنه مصاب به خلال بضعة سنوات ماضية، وظل يباشر علاجه مع أحد كبار الأطباء ولكن دون وجود حل جذري لعلاج فيروس سي.يضيف: "كنت بمشي على العلاج بتاع الدكتور ولكن مكنش له نتيجة غير اني حالتي متطورش وتفضل كما هي مستقرة، ومن حوالي سنة أو أكثر سمعت عن مبادرة علاج الأمراض المزمنة وسألت عن أماكن تواجدها للاستفادة منها والكشف من خلالها".ذكر "بيومي" أنه بالفعل كشف من خلال مبادرة علاج الأمراض المزمنة، وبدأ في تلقي بروتوكول العلاج الخاص بمبادرة الكشف عن فيروس سي، موضحًا أن نتائج العلاج كانت مبهرة وتدريجيًا بدأت حالته تتحسن بشكل كبير.في إحدى الأيام ذهبت رشا حسين، 42 عام ربة منزل، في مشوار استقلت فيه مترو الأنفاق، وخلال مشوارها وجدت إدحدى قوافل مبادرة علاج الأمراض المزمنة يدعوها للكشف من خلالهم وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.تضيف: "كشفت في اليوم دا من خلال المبادرة والكشف مخدش وقت طويل، بس النتيجة طلعت اني مريضة سكر، ووجهتني قافلة المبادرة إلى إحدى المستشفيات القريبة مني وبدأت فعلا اتابع معها وباخد العلاج من خلالهم بالمجان".تحت شعار “100 مليون صحة"، كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص 18 مليون مواطن فوق سن الـ 40، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.تم تقديم العلاج لحوالي مليون و385 ألف و199 مواطنًا بالمجان، من ضمنهم 388 ألف و170 حالة ارتفاع ضغط الدم، و419 ألف حالة سكر، مشيرًا إلى أن المحافظات الأعلى في نسب التردد على المبادرة هي الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، دمياط.