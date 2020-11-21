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فن

في ذكرى وفاتها.. 4 معلومات عن ليلى مراد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:23 م
ليلى مراد
ليلى مراد
حسين الجندي
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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ليلى مراد، أحد أهم الفنانات اللاتي اتخذن طريق الغناء من أجل التمثيل، ونجحت خلال سنوات وجودها الفني بأن تكون رصيد سينمائي مهم ما زال الجميع يتابعه حتى الآن، بينما كانت أغنياتها علامة فارقة في نجاح تلك الأعمال السينمائية.

وفي ذكرى وفاتها ترصد "الدستور" 4 معلومات عنها:

1 - ليلى مراد من مواليد السابع عشر من فبراير لعام 1918، وهي مغنية وممثلة مصرية، تعدّ من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين، تزوجت أنور وجدي، ثم تزوجت فطين عبدالوهاب، وأنجبت منه ابنها زكي فطين عبدالوهاب.

2 - ولدت ليلى مراد في الإسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها الحقيقي "ليليان"، ووالدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي الذي اشتهر بإسم زكي مراد والمعروف بأداء أوبريت العشرة الطيبة الذي لحنه الموسيقار سيد درويش، ووالدتها هي جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية وهي ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.

3 - تعرضت أسرة الفنانة الراحلة ليلي مراد للطرد من المنزل بعد نفاذ أموالهم، وبدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشرة، حيث تعلمت على يد والدها زكي مراد والملحن المعروف داود حسني، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم تقدمت للإذاعة كمطربة عام 1934 ونجحت، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها، عام 1937.

4 - وقفت أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب والمخرج محمد كريم في فيلم "يحيا الحب"، وكانت غيرت اسمها إلى ليلى مراد، ومثلت للسينما 27 فيلمًا كان أولها فيلم "يحيا الحب" مع الموسيقار محمد عبدالوهاب عام 1937، وارتبط اسمها باسم الفنان الراحل أنور وجدي، بعد أول فيلم لها معه وكان من إخراجه وهو فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وتزوجا عام 1945، وكان آخر أفلامها في السينما "الحبيب المجهول" عام 1955 مع حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

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