«ناتو» يجدد الالتزام بدعم الأمن والاستقرار فى البوسنة والهرسك

جدد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، الالتزام بدعم الأمن والاستقرار في البوسنة والهرسك.وقال ستولتنبرج في بيان بمناسبة مرور 25 عامًا على اتفاق (دايتون) للسلام إنه "قبل 25 عامًا أنهى الاتفاق حربًا دارت لما يقرب من أربع سنوات في البوسنة والهرسك".وأضاف: "لا يمكننا- ولا يجب- أن نعود إلى الماضي.. قد تكون التسوية صعبة، ولكن من الأهمية بمكان أن ينعم مواطنو هذا البلد بما يستحقونه من حياة وسيواصل (ناتو) دعم البوسنة والهرسك".وأكد أنه "بعد ربع قرن من اتفاق (دايتون) فقد حان الوقت لإعادة الالتزام بالسلام والإصلاح وتحقيق مستقبل مزدهر للجميع".وأوضح أن "وجود قوات الحلف لعب دورًا محوريًا في جلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات وبمجرد التوقيع على الاتفاق قامت قوات الحلف بتنفيذه وبقينا على الارض منذ ذلك الحين للمساعدة في الحفاظ على السلام والأمن في غرب البلقان".كما أشاد أمين عام (ناتو) بجهود البوسنة والهرسك ومساهمتها في الأمن الأوروبي الأطلسي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دور الحلف في دعم عملية إصلاح مؤسسات الأمن القومي في هذا البلد.وبين أن من بين أهم الإنجازات إنشاء قوات مسلحة موحدة، لافتا إلى وجود أكثر من 400 ألف جندي مقسمين بشدة بين ثلاثة جيوش خلال الحرب فيما يوجد اليوم جيش واحد يتكون من نحو 10 الاف جندي و5000 جندى احتياطي تحت قيادة موحدة.