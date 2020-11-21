نائب بني سويف يرأس اجتماع حملة مناهضة «16 يوم لمناهضة العُنف»

ترأس بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اليوم، اجتماعا تنسيقىًا بشأن حملة «16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع»، التي ترعاها وزارة التنمية المحلية، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة، التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية بعملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.وخلال الاجتماع ناقش نائب محافظ بني سويف آليات وإجراءات تنفيذ الحملة وتوزيع المهام والأدوار الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة في الحملة، التي سيتم تنفيذها "تحت رعاية المحافظ محمد هاني غنيم، وبإشراف وحدة شؤون المرأة بالديوان العام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المقبل، وتتضمن تنظيم حزمة من الفعاليات والأنشطة مثل الحملات الإعلامية وإعداد ملصقات وعقد لقاءات وندوات لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أى شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.حضر الاجتماع شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، وممثلو الجهات والقطاعات المشاركة في الحملة من المجلس القومي للمرأة والتربية والتعليم والصحة والتضامن والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف والكنيسة والوحدات المحلية.