رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب بني سويف يرأس اجتماع حملة مناهضة «16 يوم لمناهضة العُنف»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:00 م
اجتماع حملة مناهضة
اجتماع حملة مناهضة «16 يوم لمناهضة العُنف»
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
ترأس بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اليوم، اجتماعا تنسيقىًا بشأن حملة «16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع»، التي ترعاها وزارة التنمية المحلية، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة، التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية بعملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وخلال الاجتماع ناقش نائب محافظ بني سويف آليات وإجراءات تنفيذ الحملة وتوزيع المهام والأدوار الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة في الحملة، التي سيتم تنفيذها "تحت رعاية المحافظ محمد هاني غنيم، وبإشراف وحدة شؤون المرأة بالديوان العام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المقبل، وتتضمن تنظيم حزمة من الفعاليات والأنشطة مثل الحملات الإعلامية وإعداد ملصقات وعقد لقاءات وندوات لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أى شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.

حضر الاجتماع شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، وممثلو الجهات والقطاعات المشاركة في الحملة من المجلس القومي للمرأة والتربية والتعليم والصحة والتضامن والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف والكنيسة والوحدات المحلية.

موضوعات متعلقة

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية فى طقس الغد

إخلاء سبيل المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

الصور

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية فى طقس الغد

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

السيسي يهنئ الحكومة بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم أزمة كورونا

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

بدء تنفيذ «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالوادي الجديد

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الطريقة الشبراوية للمصريين: عليكم الوقوف مع الرئيس المؤيد من الله
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ ومحمود السعدنى على مصطبة «نوبل الكلام»

قريبا.. «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

تفاصيل ندوة «البيئة والمخلفات الصلبة فى مصر» بالأعلى للثقافة (صور)

لا يخلو بيت منه.. العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي للتلفاز»