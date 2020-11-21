غدًا.. عزاء شعبى بقرية شما بالمنوفية بعد إعدام قاتل «فتوة الغلابة»

تنظم غدًا قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عزاء شعبيا لمحمد عيسى العليمي «فتوة الغلابة»، أمام مدرسة القرية، بعد أن قتل غدرًا على يد عائلة أبو حريرة، وصدرت أحكام قضائية لمجموعة منهم، ومنها حكم بالإعدام نفذ على المتهم الرئيسي.وأعلنت أسرة "العليمي" تنفيذ قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، حكم الإعدام الصادر ضد سامح أبوحريرة، في قضية مقتل "العليمي" داخل سجن وادي النطرون، فيما سادت حالة من الفرح على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ابتهاجًا بتنفيذ الحكم.وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، قد حكمت بإلإعدام شنقا لسامح علي أبوحريرة المتهم بقتل محمد عيسى العليمي، والمؤبد لـ7 آخرين من أفراد العائلة وبراءة 4 آخرين، وأيدت محكمة النقض القرار الصادر من محكمة الجنايات.وكانت النيابة العامة قد وجهت لـ12 متهمًا، تهم القتل العمد مع الإصرار والترصد لـ"محمد عيسى العليمي"، وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، وذخائر بدون اختصاص، والمتهمون الـ12 هم: "سامح علي أبوحريرة، أحمد محمد علي حريرة، حمدي علي محمد حريرة، علي مسعود حريرة، محمد علي محمد حريرة، نبيل علي محمد حريرة، هيثم علي محمد حريرة، حنان علي محمد حريرة، كريمة فهمي جبريل، مسعود علي محمد حريرة، أمل علي محمد حريرة، بدرية محمد أبو الغيط".وقضت محكمة جنايات شبين الكوم، والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون، اليوم الأحد، بإحالة أوراق الـ12 متهمًا إلى فضيلة المفتي، بعد أن قضت بإعدامهم، ثم تبعها حكم لمحكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على سامح أبوحريرة، قاتل محمد عيسى، ابن قرية شما، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، وصدق مفتي الجمهورية على قرار محكمة جنايات شبين الكوم، بإعدام سامح أبوحريرة المتهم الرئيسي في قتل محمد عيسى العليمي.وأعلنت محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون، إعدام سامح أبوحريرة، والحكم بالمؤبد لأشقائه وأقاربه "أحمد محمد علي حريرة، حمدي علي محمد حريرة، علي مسعود حريرة، محمد علي محمد حريرة، نبيل علي محمد حريرة، هيثم علي محمد حريرة، مسعود علي محمد حريرة".كما قضت المحكمة ببراءة السيدات المتهمات بالقضية، وهن والدة المتهم كريمة فهمي جبريل وشقيقتيه "حنان علي محمد حريرة، أمل علي محمد حريرة" وزوجة أحد المتهمين بدرية محمد أبو الغيط.