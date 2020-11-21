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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة اليوم.. ويؤكد: الطريقة غير مجدية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:54 م
سد النهضة
سد النهضة
وكالات
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أعلن السودان عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية المزمع عقدها- اليوم السبت- بشأن سد النهضة، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان لها، إن هذا القرار يأتي تأكيدًا لمواقف الخرطوم السابقة التي دعت فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، ولأن الطريقة التي اتبعت في الجولات السابقة أثبتت أنها غير مجدية.

وحسب البيان، فإن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أكد في رسالة بعث بها للدكتور سيليشي بيكيلي، وزير الموارد المائية الإثيوبي على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية.

وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة، إعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

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