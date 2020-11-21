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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز 91 طعنًا على انتخابات النواب للحكم بجلسة 24 نوفمبر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:01 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
عماد سليمان
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قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، حجز ٩١ طعنا على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠، للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باتة نهائية لا يجوز الطعن عليها.

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

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