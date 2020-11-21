أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة 1.7%

ارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 11.9 مليون، حتى الساعة 06:14 صباحًا بتوقيت نيويورك اليوم السبت، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.5% خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 1.12 مليون حالة، أي بزيادة 1.1% عن نفس الوقت قبل يوم.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 4.5% في عدد الإصابات عن نفس الوقت من أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 3459.

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 186 وفاة.