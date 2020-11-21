98 ألفًا و634 طلب تصالح فى مخالفات البناء بكفرالشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، مد فترة التصالح شهرًا وإعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات.وأوضح المحافظ أن الإقبال قد زاد على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية «محليات» واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظًا على صحته وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.وأضاف محافظ كفرالشيخ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 98 ألفًا و634 بقيمة 461 مليونًا و993 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.