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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يبدأ تصوير «موسى» خلال أيام

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:29 م
محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي
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عاد الفنان محمد رمضان بعد قضاء يوم كامل في محافظة أسوان، وذلك للبدء في تصوير مسلسله الجديد "موسى"، والذي يبدأ تصويره آخر الأسبوع الجاري بعد تحديد المشاهد الأولى التي سيقوم بتصويرها.

وقال رمضان في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سعيد بتواجده في أسوان ووسط أهلها الطيبين، مشيرًا إلى أن تكريمه هناك في الدورة السادسة لـ"قمة مصر لريادة الأعمال 2020" خلال جلستها الافتتاحية في محافظة أسوان، كان مهمًا بالنسبة له وخاصة أنه من جهة عظيمة.

وأوضح رمضان في تصريحاته، أنه سعيد بالاستقبال الكبير الذي تلقاه من جانب شعب أسوان الجميل والطيب، مشيرًا إلى أنه سوف يبدأ تصوير مسلسل موسي بداية من نهاية الأسبوع الجاري، بعد جلسات عمل مع المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن.

مسلسل "موسى" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، وفي حقبة الأربعينيات والخمسينيات.

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