«تحيا مصر» يرسل 32 ماكينة غسيل كلوي لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية دور صندوق تحيا مصر للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم في شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الطبى والمنظومة الصحية، وكذا دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع كل جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.وأشار محافظ البحيرة إلى أنه انطلاقًا من الدور الذي تقوم به المحافظة لدعم احتياجات القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حرصًا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم من خلال المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءته بالتعاون والتنسيق مع الصحة وصندوق تحيا مصر.وأكد الدكتور محمود طلحة أنه تم اليوم توريد ٣٢ ماكينة غسيل كلوى جديدة و٢٥ كرسى، لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة من قِبل صندوق تحيا مصر، حيث سيتم توزيعهم على المستشفيات التابعة للمديرية طبقًا للأكثر احتياجًا.