وسط تبذير حاشية أردوغان.. علاج 3 أطفال على سرير واحد بالمستشفي في تركيا

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي داخل تركيا، بعد التقاط صورة لـ 3 أطفال في مستشفى «حران» الحكومي في مدينة شانلي أورفا، يتعالجون على السرير نفسه بسبب نقص الموارد في المستشفى وعدم توافر سرير لكل مريض.وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الصورة تحت شعار «نتمنى أن يؤنب هذا المشهد الضمير»، فلكل من لا ينظر للوضع في شانلي أورفا ونقص المعدات الطبية لينزعج ضميرهم ولو قليلًا من هذا المشهد.ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ترديا في الأوضاع الاقتصادية، بينما يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسرافه على رحلات طيرانه الخاصة، وانشغاله بالتدخلات في شئون الدول الخارجية، سعيًا منه في تحقيق مطامعه العثمانية.يذكر أن أردوغان أثناء زيارته لفاروشا بشمال قبرص، ذهب بطائرة خاصة، وزعيم الحركة القومية وحليفه، دولت بهتشلي، بطائرة خاصة، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش بطائرة خاصة، وطائرة للوزراء والوفود، وتخصيص طائرتين للحراس أيضًا، بخلاف تخصيص طائرة لنقل السيارات.