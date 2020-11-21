ريم مصطفى أحدث المنضمين لأسرة «أهل الكهف»

انضمت الفنانة ريم مصطفى لأسرة فيلم "أهل الكهف"، بعدما تعاقدت عليه رسميًا خلال الأيام الماضية، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.وكان المخرج عمرو عرفة قد اختار المغرب وعاين عدة أماكن من أجل بدء التصوير هناك، ويعود للقاهرة لاستكمال التصوير.وتعرض الفيلم لعدة تغييرات لأبطاله، فمنذ عامين كان من المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أحمد عز، منى زكي، أمير كرارة، شريف منير، ومصطفى خاطر، ومن إخراج عمرو عرفة، وواجه عدة أزمات كان أهمها رفض الرقابة على المصنفات الفنية بعض أحداث السيناريو الذي كتبه أيمن بهجت قمر.من جهة أخرى، تستعد الفنانة ريم البارودي، لخوض تجربة المسرح لأول مرة من خلال عرض مسرحي ستعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.