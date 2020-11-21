نيفين القباج: «نحن وزارة دعم الفقراء»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها حزمة من البرامج لدعم الفقراء، مضيفة «لسنا وزارة فقراء بل نحن وزارة دعم الفقراء، وذلك يتحقق من خلال فرص التدريب بشكل مختلف، وتوفير إقراض متناهي الصغر وإتاحة أصول إنتاجية للأسر غير القادرة على الإقراض».وأضافت «القباج»: «في هذا المعرض وفي محافظة المنيا لنا الشرف أن نكون بين محافظتين عريقتين المنيا ودمياط، وكذلك التعاون مع المحافظين يؤتى ثماره بشكل كبير مع الوزارة».وقدمت الشكر للقائمين على الأسر المنتجة وطالبت بتقديم الدعم لهم، ووعدت بالدعم المستمر لهم حتى يتحقق لهم النجاح، ووجهت التحية للعاملين بمدينة الأثاث، وأكدت أن تلك المعارض تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي، وقالت إنه المفروض توجيه الدعم لهم، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية، ولفتت أن مثل تلك الصناعات والمنتجات تؤثر في انخفاض البطالة بشكل ملحوظ ومن المفروض نعمل جاهدين على التصدير وليس التسويق المحلى فقط، وأن تشجيع تلك الصناعة تدعم الإنتاج المحلى، وقالت إن المنتجين المهنيون من أشرف المهن لأن هؤلاء يعملون بأيديهم ويجب تسويق ذلك للأجيال القادمة.وأضافت الوزيرة أنه من الممكن أن تقوم الوزارة بعمل الشراكة مع القطاع الخاص سواء محلى أو دولي تلك الشراكات ستعود على الاقتصاد المصري بشكل عام، وأوصت باستخدام التكنولوجيا في بعض المنتجات، ودراسة السوق المحلية والتبادل بين المحافظات، وطالبت بعدم المغالاة فى الأفراح وعدم زواج القاصرات وتنظيم الأسرة والزيادة السكانية، فيما قالت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط أن الدولة والقيادة السياسية تهتم بالصناعة الوطنية، ولفتت حضرنا هنا ليرى شعب المنيا الصناعة المحلية وخاصة صناعة الأثاث وتصنع بمحافظة دمياط.وأوضحت أنه تم الاتفاق على مد معرض الأثاث والأسر المنتجة سيمتد 15 يومًا آخرين على موعده، موضحة أن تلك المعارض ستجوب محافظات مصر بأكملها، وطالبت العارضين بأن يقدموا أفضل ما لديهم للخروج بصورة مشرفة للمحافظة والصناعة عالية الجودة التي تصنع بأيدي أبناء دمياط.