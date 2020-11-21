شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

أعلن الإعلامي إبراهيم المنيسي، عن تحوّل عينة المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بمجلس إدارة النادي الأهلي من إيجابية إلى سلبية بشأن فيروس كورونا.وأكد المنيسي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي، شفاء القيعي من فيروس كورونا الذي أُصيب به منذ أيام.وأكد أن عينة القيعي وزوجته تحوّلت من إيجابية إلى سلبية وغادر الثنائي المستشفى اليوم السبت.من ناحية أخرى، وصل فريق الأهلي إلى ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة، والمقرر لها الخامسة مساءً ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.