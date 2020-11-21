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مصر

محافظ المنيا: دمياط أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:22 م
نيفين القباج وأسامة
نيفين القباج وأسامة القاضي
ولاء جمال
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افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة "ديارنا" يرافقه وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقال محافظ المنيا، إنه في ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تأتي أهمية المعرض.

وأشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث، والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.

وأكد اللواء أسامة القاضي، انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس الحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.

ودعت محافظ المنيا، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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