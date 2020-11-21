وزيرة التضامن: معرض «ديارنا» يشجع الأيدى العاملة المصرية

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة "ديارنا"، ترافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.ويأتى المعرض في إطار اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وهو تحت رعاية وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي.وصرحت وزيرة التضامن، بأن المعرض يشجع الأيدي العاملة المصرية وعرض منتجاتها، مشددة على أن الشراكة مع المحافظين تجعل مصر أفضل، خاصة أن الجميع يقدم يد العون.ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتها، موجهة التحية في الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط علي ما تقدمه من منتجات تلقي قبولًا من المواطنين.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، كلما قلت البطالة، مشددة على أن العمل الحرفي من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإداري، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث تتيح أصولا إنتاجية لأسر غير قادرة على الاقتراض، كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الأسواق في الدول العربية والإفريقية من أجل فتح أسواق جديدة.وأوصت "القباج" بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم تزويج القاصرات، بالإضافة إلى عدم المغالاة في مطالب الزواج.