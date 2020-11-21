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مصر

«السعيد» تتفقد جناح «التخطيط» بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:19 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الـ24 والتي ستنعقد غدًا الأحد 22 من نوفمبر وحتى 25 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا.

والتقت السعيد خلال جولتها التفقدية بفريق العمل القائم على جناح الوزارة وراجعت مع الفريق العروض التقديمية والمعلومات التي سيتم استعراضها خلال أيام المعرض والتي ستناقش عددًا من الموضوعات المهمة التي تعمل عليها الوزارة تشمل منظومة البنية المعلوماتية المكانية، تطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، كما تابعت السعيد سير العمل بالجناح ووضع اللمسات الاخيرة تمهيدًا لبدأ فعاليات المعرض غدًا.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض حوالي 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.

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