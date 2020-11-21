ضبط 36 ألف سائق بسبب الكمامات خلال أسبوع

نجحت جهود رجال الأمن العام خلال أسبوع في ضبط 7060 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 854 قضية «مقاهى» مخالفة، غلق 3131 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط 36564 سائق نقل جماعى.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.