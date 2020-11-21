إلغاء إجازات التفرغ الدراسى للأطباء العاملين بوزارة الصحة

وافق المجلس الأعلي للجامعات، اليوم السبت، على إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية، وذلك لهذا العام فقط.ووافق المجلس على الطلب المقدم من جامعة طنطا، لإنشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباي.ووافق المجلس على عقد ندوات توعية عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك لرفع الوعي بمخاطر الفساد.ووافق المجلس في عدة قرارات أصدرها اليوم على تشكيل لجان متخصصة تهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بأضرار الزيادة السكانية على خطط التنمية المستقبلية للدولة المصرية.