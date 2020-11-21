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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 1209 قضايا مخدرات خلال أسبوع

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:15 م
مخدرات
مخدرات
مريم جبل- عمرو المزيدي
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نجحت جهود رجال الأمن العام خلال أسبوع، في ضبط 1209 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1316 متهما وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 375٫655 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 138٫525 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 28٫823 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 697 جرام، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 16٫772 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، وزنت 2٫969 كيلو جرام، و3334329 قرص مخدر مختلف الأنواع.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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