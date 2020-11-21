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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص 50 فدانًا لإقامة جامعة حكومية بجنوب سيناء

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:13 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
كريم أنور
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وافق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي، على تخصيص ٥٠ فدانا، لإقامة جامعة حكومية بمدينة أبو رديس.

وعقد صباح اليوم بقاعة العمليات بمدينة شرم الشيخ جلسة المجلس التنفيذى، برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة، بمشاركة عدد من رؤساء المدن عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك وسط إجراءات احترازية من تباعد مكانى وارتداء الكمامات.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات منها بداية تشغيل طريق النفق شرم الشيخ والاطمئنان على استكمال كافة المرافق من مياه وكهرباء وتمركز سيارات الإسعاف بكافة النقاط، كما ناقش المجلس موقف التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وشدد المحافظ على الالتزام بقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والالتزام بما جاء بها من ضوابط وعلى رؤساء المدن إتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخالف ذلك، كما تمت الموافقة على تخصيص 50 فدانا بمدينة أبو رديس لإقامة جامعة حكومية.

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بالتنسيق مع الموارد المائية وشركة مياه الشرب للاستعداد لمواجهة أية أخطار للسيول والموافاة بتقرير يومى عن هذا الأمر، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

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