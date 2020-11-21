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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مزارعون دنماركيون يحتجون على أمر حكومي بإعدام حيوانات المنك

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:33 م
المزارعين الدنماركيين
المزارعين الدنماركيين
وكالات
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قاد مئات المزارعين الدنماركيين، اليوم السبت، جراراتهم عبر المدينتين الرئيسيتين كوبنهاجن وآرهوس، للاحتجاج على أمر الحكومة بإعدام كل حيوانات المنك دون أساس قانوني ملائم.

وذكرت وكالة أنباء «ريتزاو» أن المنظمين قالوا إن 850 من أصحاب الجرارات اشتركوا في هذا الاحتجاج.

كان قد صدر أمر بإعدام حيوانات المنك أوائل الشهر الجاري بعد اكتشاف انتقال شكل متحور من فيروس كورونا بين المنك والإنسان.

وكانت مخاوف الحكومة وسلطات الصحة متعلقة في الأساس بأحد الأنواع المختلفة الخمسة المرتبطة بالمنك، التي تبين أنها تضعف القدرة على تكوين أجسام مضادة، ويمكن أن تجعل اللقاحات المستقبلية غير فعالة.

وحتى الآن، جرى إعدام نحو 9 ملايين من حيوانات المنك التي يبلغ عددها 17 مليونا في الدنمارك.

وأقرت الحكومة فيما بعد بأنه بموجب القانون الحالي فإنها تفتقر إلى الصلاحيات لإصدار أوامر بإعدام حيوانات المنك السليمة ولا يمكنها سوى التوصية بمثل هذا الإجراء.

وقال كنود جيبسن، الذي نظم مظاهرة، اليوم السبت: "إنها مظاهرة من أجل الديمقراطية ومن أجل الدستور".

وتسعى الحكومة أيضا لحظر تربية المنك حتى نهاية 2021.. والجدير بالذكر أن الدنمارك هي المنتج الأول للأحزمة المصنوعة من جلود حيوان المنك في العالم.

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