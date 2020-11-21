مصرع وإصابة 6 برصاص الشرطة في احتجاجات بشمال الهند

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون بجروح بالغة، إثر إطلاق نار من جانب الشرطة خلال احتجاج تحول لأعمال عنف بولاية (ترايبورا) شمالي الهند.وذكرت الشرطة - وفقا لقناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت - أن محرضين بدأوا في رشق الحجارة وقطع الطريق السريع ببلدة (بانيساجار) بالولاية الهندية والاعتداء على الشرطة، خلال احتجاجات تدعم إلغاء غير محدود لقرار إعادة تأهيل لاجئين من ولاية (ميزورام) بشمال شرقي البلاد.وأضافت الشرطة أنه نظرًا لأعمال العنف، تم حشد مجموعة ضخمة من قوات الأمن ببلدة (بانيساجار) ومناطق بمقاطعة (كانشانبور) المجاورة التي لا تزال تشهد توترًا.ويعد مطلب المحتجين - الذي يتعارض مع قرار الحكومة المركزية بإعادة تأهيل نحو 35 ألفًا من لاجئي برو القبليين - قائمًا منذ يوم الإثنين الماضي وأثار حدة التوترات وعرقل سير الحياة الطبيعية بالمنطقة.وتحدى منذ يوم الإثنين الماضي ما بين 12 ألفًا إلى 15 ألفًا محتج - من بينهم طلاب ونساء وأطفال - أوامر الحظر من خلال تنظيم مسيرات وتظاهرات أمام المقرات الحكومية والأسواق.يشارة إلى أنه في شهر أكتوبر عام 1997، فر آلاف الأشخاص من قبائل برو إلى ولاية (ميزورام) المجاورة بعد صراع عرقي شهدته آنذاك ولاية (ترايبورا)، وتم النظر في نقلهم من مخيمات اللاجئين على أنه نجاح كبير لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في الولايتين الواقعتين بشمال شرقي البلاد، غير أن السكان المحليين يعارضون الأمر بشدة.