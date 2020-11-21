النمسا تستبعد تمديد فترة الإغلاق العام المشدد في البلاد

استبعد وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير أن تقوم الحكومة بتمديد فترة الإغلاق العام المشدد في البلاد إلى ما بعد 6 ديسمبر المقبل.وقال أنشوبير - في تصريحات اليوم السبت - "إن الفحوصات الجماعية لفيروس كورونا المستجد لكل السكان سوف تبدأ يوم 5 ديسمبر المقبل، وأنه جاري الانتهاء من خطة العمل لضمان نجاح تطبيق هذه الفحوصات"، مضيفا "سنعيد الاختبار إذا كانت النتائج إيجابية".وجدد الإعلان عن أن الفحوصات سوف تبدأ بالمعلمين ومشرفي رياض الأطفال، وعددهم 200 ألف شخص، لافتا إلى تطلعه إلى أن يكون شهر ديسمبر كافيا لاختبار كل السكان مع تكثيف الفحوصات في عطلة نهاية الأسبوع.وأوضح أن الاختبارات الصحية سوف تعتمد على نظم رقمنة قوية، وتركز على تجنب أوقات الانتظار الطويلة في إجراء الفحوصات وفي نتائجها.