المصابون بكورونا في شرق أوروبا يتجاوزون 5 ملايين

أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا تجاوز خمسة ملايين، اليوم السبت، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومات في أنحاء أوروبا إجراءات لمحاولة كبح انتشار الفيروس.وتضم منطقة شرق أوروبا: روسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ومولدوفا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وبها العدد الأكبر من المصابين بكوفيد-19 في القارة الأوروبية.وسجلت المنطقة ما يزيد على 82 ألف حالة إصابة يوميا في المتوسط ​خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن أكثر من 1500 حالة وفاة يومية في المتوسط.وروسيا وبولندا وأوكرانيا من بين أعلى 20 دولة في العالم في عدد الإصابات.وتجاوز عدد المصابين بكورونا في روسيا حاجز المليوني مصاب، لتأتي بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا من حيث إجمالي عدد الإصابات.وسجلت أوروبا حتى الآن ما يزيد على 15 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، مما يجعلها أكثر مناطق العالم تضررا بالجائحة من حيث عدد الحالات، كما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 346 ألفا، وهو ثاني أعلى عدد في منطقة واحدة بالعالم بعد أمريكا اللاتينية، وفقا لإحصاء« رويترز».