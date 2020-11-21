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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إندونيسيا تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:21 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
وكالات
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سجلت إندونيسيا 4998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، اليوم السبت، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 493 ألفا و308 حالات، طبقا لبيانات صادرة عن فريق العمل الخاص بمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت إندونيسيا 3403 حالات شفاء في يوم واحد، مما يزيد عدد المتعافين حتى الآن إلى حوالي 413 ألفا و955، طبقا لوكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن فريق العمل.

وفي الوقت نفسه، توفي 96 مريضا بسبب الفيروس اليوم، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و774 شخصا.

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