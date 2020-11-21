بولندا تفتح مجمعات التسوق وتبقي على إغلاق المدارس بانتظار لقاح

تعتزم بولندا السماح لمجمعات التسوق بفتح أبوابها مجددا بينما تبقي على المطاعم ودور العرض والمدارس مغلقة، فيما طلب رئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، من الشعب المزيد من الصبر حتى يصل لقاح لكوفيد-19، الناتج عن فيروس كورونا.وقال مورافيتسكي، أمام الصحفيين اليوم السبت: "نحتاج إلى مئة يوم إضافية من التضامن.. نحتاج الآن لأن نطلب هذا من أنفسنا أكثر من ذي قبل"، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وطبقت بولندا إغلاقا شبه كامل أوائل الشهر الجاري بعدما زادت إصابات كوفيد-19 في أكتوبر الماضي، فيما وصلت حصيلة الوفيات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 637 أوائل الأسبوع الجاري، وسوف تظل المدارس مغلقة حتى منتصف يناير المقبل على الأقل، بينما لن يعاد فتح صالات الرياضة ودور العرض والمسارح والمطاعم قبل 27 ديسمبر.وسوف تقرر الحكومة البولندية خلال ثلاثة أسابيع ما إذا كانت سوف ترفع قيودا أخرى.. وقال وزير الصحة، آدم نيدزيلسكي، إنه في حال تراجع متوسط السبعة أيام للإصابات اليومية- وهو حاليا عند 21 ألفا و765- لأقل من 19 ألفا، فسوف يكون هناك مجال لمزيد من تخفيف القيود.