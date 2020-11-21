«قصة صورة».. نجيب محفوظ ومحمود السعدنى على مصطبة «نوبل الكلام»

على قهوة عبدالله الشهيرة بالجيزة، تكونت صداقة كل من الأديب الراحل نجيب محفوظ والكاتب الساخر محمود السعدني، بعدما جمعتهما صحبة شلة القهوة، التي كانت تتكون من زكريا الحجاوي وأنور المعداوي وسمير سرحان وأحمد طوغان ويوسف الشريف والمعلم رضا، وغيرهم.وفي فبراير لعام 1994؛ دعا "السعدني" نجيب محفوظ لمصطبته الشهيرة في بيت الحاج إبراهيم نافع بالجيزة، وكان قد حصل حينها على جائزة نوبل في الأدب، واشترط لحضوره أمرين، وهما ألا يتحدث السعدني أبدًا، ويترك محفوظ يتحدث بمفرده، والثاني أن يسمح له السعدني بالرحيل بعد ساعة أو ساعتين، لأنه لا يستطع السهر بسبب ظروفه الصحية.وبالفعل حضر نجيب محفوظ، وكان يتواجد عدد من الأصدقاء أمثال الدكتور مصطفى الفقي، والمستشار عبدالمجيد محمود، ونقيب الصحفيين حينها مكرم محمد أحمد، والرسام طوغان، والمخرج توفيق الحكيم، وغيرهم، ولكن أديب نوبل وقع في الفخ، واستطاع السعدني أن يتحدث، لدرجة أن الجميع رأوا أنه يستطيع أن يحذو وبجدارة على جائزة نوبل في الكلام.فبمجرد دخول نجيب محفوظ، حيث كان بمفرده، فكان الجميع يتصور أنه سيدخل بحراس وسكرتارية، على اعتباره علم من أعلام مصر بعد حصوله على نوبل، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، وسأله السعدني: أُمال فين السكرتارية؟فرد نجيب محفوظ: ليس عندي سكرتارية أو سيارة أو مرافق..! السعدني: أمال مين بيقرأ لك؟محفوظ: مفيش.. أحيانا بعض الهواة والمتطوعين.. أصل الحكاية صعبة.. سمعي ضعيف.. ونظري ضعيف.. وحركتي ضعيفة.. والمهمة صعبة جدًا.السعدني: ومن ينظم لك الزيارات والاستقبالات.. مفيش سكرتير لك في الأهرام؟!محفوظ: والله أحيانًا يساعدني الناقد الصديق فتحي العشري.. بيشتغل متطوع.. لكن ماليش سكرتير.. لأني مش موظف رسمي في الأهرام..!!السعدني: أنت موظف كبير في مصر بدرجة هرم أكبر..!وتتابع الحوار كالتالي:السعدني: أول مرة أشوف عمنا نجيب محفوظ.. كانت بعد أن قرأت له رواية تاريخية اسمها "رادوبيس".. لم تعجبني كثيرًا.. لكن بعد أن قرأت "زقاق المدق" حصل لي جنون وانبهار بهذا الرجل الذي يعرف الحارة المصرية جيدًا.. وخطفت الرواية من صاحبها.. وكان "واحد تخين قوي.. اسمه صلاح جاهين.. بصراحة استخسرت الرواية فيه". قلت مايصحش تبقى عنده الرواية العظيمة دي.. وبعدها لما قابلت نجيب محفوظ في قهوة عبدالله بالجيزة في أواخر الأربعينيات.. أحببته جدًا.. واحترمته خالص.. وبقينا أصحاب.السعدني: بتشوف تليفزيون ياعم نجيب؟محفوظ: لا.. الحمد لله.. أنا لا أسمع ولا بأشوف.. لا بالعربي ولا بالأفرنجي.. الحمد لله.. دي نعمة برضه..!السعدني: مسرحية عادل إمام.. ماشفتهاش؟!محفوظ: اسألني عن حاجة أعرفها.. زي سوفوكليس.السعدني: والأديبة نادين.. بتاعة جنوب إفريقيا الحائزة على جائزة نوبل لما جت مصر.. هل شفتها.. أو حضرت لقاءاتها؟محفوظ: لأ.. ماحدش عزمني..!السعدني: طبعا مادامت قابلت علي برعي وثروت أباظة.. وإبراهيم المفتح.. البركة فيهم. محفوظ: ماأعرفش والله.السعدني: أنت زرت السودان؟محفوظ: لأ والله.السعدني: ولا زرت أي بلد عربي.محفوظ: شوف أنا نفسي أزور مصر الأول.. نفسي أزور الأقصر.. لكن ده قرار صعب.. محتاج لمرافق.. ومحتاج لقرار حقيقي.. وتصميم وعزم.. لكن أنا معنديش مرافق.. وفي حياتي كلها لم أزر سوي ثلاثة بلدان.. لندن مؤخرًا علشان العلاج.. وكنت مش عاوز.. وقبلها زرت اليمن أيام حرب اليمن.. لأن المقاتلين المصريين كانوا عاوزين يشوفوني.. وزرت يوغسلافيا بقرار من عبدالناصر.. وكنت عاوز أعتذر.. لكن قالوا لي مايصحش.السعدني: وانبسطت من لندن؟محفوظ: كانت حالتي الصحية سيئة.. لكن لما رجعت وشفت الصور.. ندمت جدًا.. لأني لم أتمتع بهذا الجمال.السعدني: طيب إيه رأيك.. أنا عازمك على لندن.. وأبعد عنك الحريم؟محفوظ: وأسافر ليه.. أنا بقولك نفسي أزور الأقصر.. لكن ده قرار صعب جدًا.