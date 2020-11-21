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سياسي

«المالية»: إعفاء المحامين من الإقرارات والتسجيل فى القيمة المضافة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:12 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
محمد جعفر
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أعلن رجائى عطية، نقيب المحامين، أن بروتوكول القيمة المضافة الموقع بين نقابة المحامين ووزيري المالية والعدل، أعفى أعضاء النقابة من التسجيل ومن القرارات، مشيرا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هاتفه ليخبره بأنه لا التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم إقرارات ضريبية كما ينص القانون.

وأضاف عطية في بيان: "وصلت إليَّ شكاوى بعض المحامين من مطالبات بعض المأموريات لهم بتقديم الإقرارات الضريبية لهم، ما دفعني إلى الاتصال بوزير المالية الدكتور محمد معيط، لأستطلع الأمر فطلب إمهاله فترة ليرجع إلى مرؤوسيه".

وأكمل: "هاتفني الوزير ليخبرني بأن البروتوكول سار ولا التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم إقرارات وأنه سيصدر تعليماته إلى جميع المأموريات بالالتزام بالبروتوكول".

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